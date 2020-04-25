مسلسل النهاية الحلقة 2 .. مطاردة يوسف الشريف مع الأمن





واما زين يتعرض الى ازمة من قبل الامن ويطارده الامن فى مغامرة شرسة بسبب ضبطه اعطائه دروسا لطلبة فى ملجأ وهو ما يمنعه الامن.





واثناء هذه المطاردة يهربه مجموعة من الملثمين ويحاربون الامن من اجل الابقاء على زين.





مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وناهد السباعى وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق .





والمسلسل تدور احداثه فى 2120 وهو من تأليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية" تطورا جديدا فى الاحداث وقررت سهر الصايغ أن تصنع روبرت على هيئة انسان يشبه زين "يوسف الشريف" الذى كانت تحبه بمساعدة عمرو عبد الجليل الذى يمدها بالمعدات التى تساعدها فى بناء الروبرت.