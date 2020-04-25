AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل النهاية الحلقة 2 .. مطاردة يوسف الشريف مع الأمن

السبت 25/أبريل/2020 - 11:45 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
Advertisements
أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية" تطورا جديدا فى الاحداث وقررت سهر الصايغ أن تصنع روبرت على هيئة انسان يشبه زين "يوسف الشريف" الذى كانت تحبه بمساعدة عمرو عبد الجليل الذى يمدها بالمعدات التى تساعدها فى بناء الروبرت. 

واما زين يتعرض الى ازمة من قبل الامن ويطارده الامن فى مغامرة شرسة بسبب ضبطه اعطائه دروسا لطلبة فى ملجأ وهو ما يمنعه الامن. 

واثناء هذه المطاردة يهربه مجموعة من الملثمين ويحاربون الامن من اجل الابقاء على زين. 

مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وناهد السباعى وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق .

والمسلسل تدور احداثه فى 2120 وهو من تأليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهر الصايغ تخوض السباق الرمضاني بـ النهاية وحب عمري

خاص.. لحظة نشوب حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف (فيديو)

بعد نشوب حريق هائل داخل بلاتوه النهاية.. الحالة الصحية لـ يوسف الشريف

يوسف الشريف يواصل تصوير النهاية للحاق بالموسم الرمضاني

تعرف على موعد طرح الإعلان الدعائي لمسلسل النهاية

برومو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف يحقق 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

ترشيحاتنا

جمعية الصداقة الكورية تنفي وفاة كيم جونج أون

حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

رمضان بطعم العزل.. ماذا يحدث في القليوبية بعد ظهور حالات كورونا بشبرا وبنها

بالشيفون المنقط .. حلا شيحة تثير الجدل على السوشيال ميديا

أحمد السقا يرد على محمد هنيدي: خليني ساكت أحسن

كورونا يدخل مدينة التوفيقية بالسويس | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة