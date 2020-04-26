التعليم: انطلاق امتحانات آخر العام لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا .. الأربعاء
الأحد 26/أبريل/2020 - 05:01 ص
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الخاصة بنهاية العام الدراسي الحالي 2019 /2020 ، في الفترة من الأربعاء القادم الموافق 29 أبريل حتى الأربعاء 20 مايو 2020.
الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية
السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الاثنين 4 مايو: الأحياء
الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا
السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو: الرياضيات
الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو: الفيزياء
الإثنين 18 مايو : التاريخ
الأربعاء 20 مايو: الكيمياء
ونفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا". وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وأضاف: "سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن".
وشدد وزير التربية والتعليم على أن من سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.