مجلس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن أرتفاع أعداد الإصابة بكورونا.. فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء تعليقًا على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي قال فيه "علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا لفترة أطول قائلًا "الفترة الماضية وفي كثير من دول العالم أصبح هناك توجه عالمي وإيمان بأن فيروس كورونا موجود معنا لفترة طويلة حتى إيجاد لقاح ناجع وهو يتطابق من تصريح رئيس الوزراء وخلال هذه الفترة فإنه علينا ومضطرين أن نتقبل وجوده وأن نتعايش في ظله".

وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث, أنه من ضمن المفاهيم الخاطئة التي رشحت إلى أذهان الناس من تصريح رئيس الوزراء حول التعايش أو التأقلم معه بإن ذلك يعني الاستسلام وأن الكل قد يتعرض للاصابة وأنه لا مفر منه ولكن الحقيقة أن رئيس الوزراء قصد من تصريحه أنه لا يجب أن نسمح بأن ينال الفيروس من حياتنا أو تعطلها خاصة الحياة الاقتصادية.

وتابع: "ربما يؤثر كورونا على حياتنا الاجتماعية.. إحنا مش هنموت لو مارحناش سينما أو مسرح أو نوادي اجتماعية وهذا التأثير المستمر للفيروس على حياتنا الاجتماعية وهذا يمكن أن نتحمله لكن في المقابل معاناتنا ستزداد إذا أغلق مصنع أو تم تسريح عماله وهذا ما لا نريد الوصول إليه.

واشار إلى أن الواجب الان أن نتعايش مع الفيروس في ظل إجراءات إحترازية قوية تتخذها الدولة والمواطن في نفس الوقت موجهًا رسالته للمواطن قائلًا "لا تسمح للفيروس بان يعطل عملك قم بعملك كما يجب ولكن في ظل اتخاذك لاجراءات إحترازية قوية، والدولة سوف تساعدك على هذه الاجراءات".

وفند المتحدث بإسم الوزراء الادعاءات بأن هناك تهاونا من الحكومة بتقليل ساعات الحظر رغم إرتفاع الاصابات قائلًا "وجهنا بنفس التساؤل قبل أسبوعين عندما خفضنا ساعات الحظر حتى الثامنة وطرح ذات التساؤل مع تخفيض ساعات الحظر مجددًا في شهر رمضان ليبدأ التاسعة، مشيرًا إلى أنه ربما لا يعي البعض أن تسيير ساعات الحظر في حد ذاته هو إجراء احترازي من الدولة عبر تخفيف ذرورة التكدس في الشوارع قبل موعد الحظر وبالتالي الهدف الرئيسي لتوسيع توقيت الحظر هو تقليل التكدس".