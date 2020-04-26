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فن

مسلسل لعبة النسيان.. دينا الشربيني تسترجع الماضي وتصاب بانهيار عصبي

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:14 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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محمد نحلة

مع الحلقة الثانية من مسلسل لعبة النسيان، نكتشف المزيد عن رقيّة (دينا الشربيني) وحياتها السابقة، وتكشف الحلقة قصة انهيار منزلها ووفاة أمها وأخواتها في حادثة بالمنصورة، لتكبر مع زوزو (رجاء الجداوي) مربية ابنها الحالية، وفي الوقت نفسه يمارس نادر (على قاسم) شتى أنواع الضغط عليها، كي تتذكر خيانتها لزوجها أمجد (أحمد صفوت) ومحاولة انتحارها منذ أربعة شهور، ولكن دومًا ما تُصاب رقُية بانهيار عصبي عند الخوض في هذا الحديث.


وتعيش رقية حالة من عدم التصديق، فبعد مشاهدتها لفيديو خيانتها لزوجة أمجد، وتأكيد أخيه نادر بأنه رآها تخونه، إلا إنها مازالت تنكر كل هذه الاتهامات، مؤكدة أن من في الفيديو ليست هي، لتحكي لطبيبتها النفسية تفاصيل علاقتها الرومانسية بأمجد وكيف تقدم للزواج منها، والأغاني التي كانا يسمعاها سويًا... كل هذا يجعلها تستبعد تمامًا خيانتها له.


ونشرت النجمة دينا الشربيني على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك مقطع مصارحتها بالخيانة من الحلقة الأولى، الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.


ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 11:30 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.


يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".


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