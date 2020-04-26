هنادي مهنا تهنئ والدها برجوعه للفن بعد غياب دام 10 سنوات

نشرت الفنانة هنادى مهنا مجموعة صور من رد فعل الجمهور على تتر نهاية مسلسل ليالينا، وهو رؤية وموسيقي تصويرية لوالدها الموسيقار هانى مهنى.









جاء ذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت معلقة على الصور: "The king is back " .









غاب ١٠ سنين ورجع فوق اوى عشان ده مكانه وهيفضل طول عمره مكانه حمدلله على السلامة يا مايسترو يا رافع راسنا.





وتفاعل معها جمهورها بالتعليقات كالآتي : " تتر النهاية فعلا وهم باباكى فنان وخلف فنانة موهوبة وجميله .. رااائع كالعادة .. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي ".









يذكر أن هنادى مهنا تشارك في مسلسل "خيانة عهد" وآخر أعمالها في رمضان السابق مسلسل "زلزال"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومنى عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.