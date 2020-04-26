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منوعات

رغم إجرائها عملية قلب مفتوح .. تعافي طفلة عمرها 6 أشهر من كورونا.. فيديو وصور

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:55 ص
الطفلة المتعافية
الطفلة المتعافية من فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
تعافت أصغر مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم تصوير اللحظة المؤثرة لخروج الطفلة ذات الـ 6 أشهر من العزل الصحي بعد شفائها.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ظهر خروج الطفلة المتعافية من فيروس كورونا في عربة، ويصطف الأطقم الطبية على يمينها ويسارها وهم يصفقون للطفلة البطلة التي قاومت المرض وشفيت منه.


والطفلة المتعافية التي تدعى إيرين بيتس تعد أصغر متعافية من فيروس (كوفيد-19) بعد قضائها فترة 14 يوما بمفردها في عزل مستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول.


وغادرت الطفلة اليوم المستشفى في ظل تصفيق حار ودعم من الجميع بالمستشفى بعد مغادرتها الغرفة المنفصلة حيث كانت تقيم مع والدتها بعد أن أصيبت أيضا بالمرض.


وأخبرت الممرضات والديها، أمس، أن الطفلة الصغيرة شفيت تماما، وعبرت والدتها عن سعادتها البالغة بتعافي طفلتها الصغيرة، خاصة وانها تعاني من مضاعفات صحية منذ ولادتها وأجرت عملية جراحة للقلب في ديسمبر الماضي.


رغم إجرائها عملية قلب مفتوح .. تعافي طفلة عمرها 6 أشهر من كورونا.. فيديو وصور
رغم إجرائها عملية قلب مفتوح .. تعافي طفلة عمرها 6 أشهر من كورونا.. فيديو وصور
رغم إجرائها عملية قلب مفتوح .. تعافي طفلة عمرها 6 أشهر من كورونا.. فيديو وصور
رغم إجرائها عملية قلب مفتوح .. تعافي طفلة عمرها 6 أشهر من كورونا.. فيديو وصور
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