مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 2.. مقتل نسرين أمين في منزلها

بدأت الحلقة الثانية بذهاب دنيا "ريهام حجاج " إلى فيلاتها فتجد سليم "محمود حميدة" فى انتظارها يستلم الفيلا بدلا عنها".





وأخبرت دنيا "ريهام حجاج" ياسين "خالد النبوي " أن نهى "نسرين أمين " حامل من شقيقه حسن "نبيل عيسى" وأخبر ياسين شقيقه حسن أن عليه الزواج من نهى فى خلال اسبوع حفاظا على شرف العيلة.





وفى السياق نفسه أخبرت دنيا كلا من حسن ووائل أنها ستترك العمل مع سليم وستفتح شركة خاصة بها وطلبت منهما المساعدة .





ذهب يحيى الى سليم لطلب مساعدته فى عودة زوجته دنيا اليه واقترح عليه ان يذهب الى عمها ويطلب منه ان يرفع عليها قضية فيضغط عليها ولم تجد امامها الا يحيى وتعود اليه .





وفى المساء ذهب كل من دنيا ووائل إلى شقة نهى للاطمئنان عليها ولم تفتح نهى الباب فكسروا الباب للاطمئنان عليها ووجدوها واقعة قتيلة وبذلك انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل " لما كنا صغيرين ".



