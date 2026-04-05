الكيلو بـ35 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم فى أسواق الوادى الجديد

شهدت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 5 أبريل 2026، إقبالا من المواطنين على شراء الأسماك وفواكه البحر من منافذ البيع الحكومية المخفضة بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة، التي يتم توريدها من المحافظات الساحلية وموانئ الصيد، لتلبية احتياجات المواطنين داخل مراكز ومدن المحافظة.

وجرى تنفيذ مشروعات إنتاج الأسماك الطازجة وخاصة أسماك البلطى حيث يجرى تنفيذ أنشطة الصيد المقنن ضمن خطة المحافظة لإستغلال المنطقة الإستغلال الأمثل من أجل توفير الأسماك الطازجة بأقل الأسعار بعد أن جرى تقدير الانتاج السنوى لتلك البحيرات بما يزبد عن 500 طن أسماك سنويا و تم التعاقد مع عدد من المستثمرين لإنتاج أسماك البلطى وطرحها بسعر 35 جنيه للكيلو وتوزيع الإنتاج على منافذ البيع الحكومية المخفضة بالمدن والقرى تنفيذا لتوجيهات حنان مجدى محافظ الاقليم بضخ كميات كبيرة من الأسماك.

وكانت أسعار السمك كالتالى:

بلطى مفيض باريس 35 جنيه

- سعر كيلو البلطي 70 - 80 جنيه

- فلية بلطي 75 - 90 جنيه

ـ قشر بياض 170 جنيه.

ـ بياض أملس بلدي 150 جنيه

ـ قراميط: 30 - 70 جنيه

ـ ثعابين سمك 150 جنيه.

ـ مكرونة سويسي 80 جنيه

ـ مكرونة مجمدة 60 جنيه

- موسي 250 جنيه

ـ سبيط 250 جنيه

ـ كابوريا 190 جنيه

ـ مرجان 170 جنيه

ـ بربون 180 جنيه

ـ جمبري 600 جنيه

ـ بوري 180 جنيه

ـ سردين مجمد 70 جنيه

- ماكريل مجمد 120 جنيه