محافظ البحيرة توجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقارين متصدعين بشارع المشير بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالتنسيق مع لجنة من كلية الهندسة لمعاينة عقارين تم رصد تصدع بهما بشارع المشير المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، أحدهما مكون من أرضي و8 أدوار، والآخر أرضي و10 أدوار.

وانتقلت اللجان الفنية إلى الموقع لإجراء المعاينة الميدانية والفحص الظاهري بدقة، بهدف تقييم الحالة الإنشائية للعقارين وتحديد مدى تأثرهما بالتصدعات وأسباب حدوثها، مع بيان مدى تأثيرها على سلامة السكان والعقارات المجاورة.

كما شملت أعمال المعاينة رصد كافة العوامل المؤثرة على سلامة المنشآت، بما في ذلك المواد الإنشائية المستخدمة، حالة الصيانة، والتأثيرات البيئية المحتملة، لضمان إعداد تقرير شامل يوضح مستوى الخطورة والإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع الحالة.

كما تم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين التأكد من صلاحيته وسلامته، حرصا على أمن وسلامة القاطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة المحافظة لمتابعة كافة البلاغات المتعلقة بالمنشآت، وضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية والفنية فورًا، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين المباني المحيطة.

ومن المقرر أن تعد اللجان تقريرا فنيا مفصلا يتضمن التوصيات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية حيال العقارين، مع التنفيذ الفوري لما يسفر عنه التقرير، لضمان أعلى مستويات السلامة العامة.