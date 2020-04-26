محتارة في عمل الحلو.. طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة الكريمي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة الكريمي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد للكنافة.





مقادير كنافة بالشوكولاتة الكريمي



كنافة

سمنة

سكر بودرة

شوكولاتة كريمي

شربات

فول سوداني

نشا شربات





طريقة تحضير كنافة بالشوكولاتة الكريمي



* في الكبة تفرم الكنافة المفرزة

* توضع الشوكولاتة على النار

* ثم يضاف النشا المذوبة وتقلب جيدا

* يوضع في الصينية السمنة ثم توضع طبقة من الكنافة

* ثم ترفع على النار ثم توضع عليها طبقة من كريمة الشوكولاتة

* ثم طبقة أخرى من الكنافة ثم طبقة من السمنة على الوجه وتدخل الفرن حتى يحمر الوجه

* تسقى بالشربات وتقدم