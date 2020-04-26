AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

محتارة في عمل الحلو.. طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة الكريمي

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:48 ص
كنافة بالشوكولاتة
كنافة بالشوكولاتة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة الكريمي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد للكنافة. 

مقادير كنافة بالشوكولاتة الكريمي

كنافة
سمنة
سكر بودرة
شوكولاتة كريمي
شربات
فول سوداني
نشا شربات

طريقة تحضير كنافة بالشوكولاتة الكريمي

* في الكبة تفرم الكنافة المفرزة

* توضع الشوكولاتة على النار

* ثم يضاف النشا المذوبة وتقلب جيدا

* يوضع في الصينية السمنة ثم توضع طبقة من الكنافة

* ثم ترفع على النار ثم توضع عليها طبقة من كريمة الشوكولاتة

* ثم طبقة أخرى من الكنافة ثم طبقة من السمنة على الوجه وتدخل الفرن حتى يحمر الوجه

* تسقى بالشربات وتقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة

هناكل إيه النهاردة.. ممبار وكبدة وملوخية.. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة

هناكل إيه النهاردة .. صينية بطاطس بالفراخ و أرز بالبابريكا والحلو : الكنافة بالفواكه

سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل

بعد بسكويت الـ10 دقائق.. أطعمة يستغرق إعدادها وقتا قليلا بطريقة سهلة

هنتغدى إيه النهاردة ..فاصوليا خضراء مطبوخة وملوخية.. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة

ترشيحاتنا

بعد مزاعم وفاته.. هذه الفتاة مرشحة لخلافة زعيم كوريا الشمالية في الحكم

لأول مرة.. الجفري: شاهدوا مسلسل الاختيار في رمضان دون تردد

بعد عرض الحلقة 2 من مسلسل النهاية.. #عمرو_عبد_الجليل يتصدر تويتر

أجهضت قبل وفاتها.. علاقة مارلين مونرو بـ الرئيس الأمريكي جون كينيدي وشقيقه.. صور

أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تهاجم مسلسل الاختيار.. فيديو

تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بضوابط محددة غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة