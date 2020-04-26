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مرأة

حفيدتا هيفاء وهبي تقلدان بكيزة وزغلول.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:56 ص
أحفاد هيفاء وهبي
أحفاد هيفاء وهبي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت زينب فياض ابنة المطربة هيفاء وهبى، صورة جديدة لابنتيها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر أحفاد هيفاء وهبي فى الصور وهما يقلدان مسلسل بكيزة وزغلول.


وارتدت رهف فستانا من اللون الرمادى، واضعة ايشارب صغيرا علي رأسها، أما من الناحية الجمالية فحرصت رهف على وضع أحمر شفاه.


فيما ظهرت دانيلا وهى مرتدية قميص مقلم، وتسريحة شعر عادية.


وعلقت والدتهما على الصورة قائلة " رهف تمثل شكلي لما شوف حدا عم يكذب وانا بعرف كل الخبرية، أما دانيلا أجت عالجرح هيدي النظرة يوم حدا يقول لي نصحانة، متحمسين تشوفوا اول فيديو بكرا؟؟ ما بتتخايلوا ادي ضحكنا .




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