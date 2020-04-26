عرض جديد.. اشتري iphone 8 plus نسخة 64 جيجابايت بـ 5450 جنيها

iPhone 8 plus بنصف السعر تقريبًا،. لطالما بحث عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون خاصةً الشكل التقليدي بزر الرئيسية الشهير، عن فرصة مميزة للحصول على أحد إصداراته بسعر معقول إلا أن السعر الباهظ لمنتجات آبل منعهم من ذلك، ولكن بات يمكنك شراء نسخة من





وبحسب فون آرينا التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت، فى ثلاثة الوان هى الذهبي والأسود والسيلفر، مقابل 345 دولار أمريكي، ما يعادل 5450 جنيه مصري.





ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة.





ويقدم iPhone 8 plus أداءًا جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، بالإضافة لمقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





جدير بالذكر أن هاتف iPhone 8 plus قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.



