مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بـ قنا

لقي شخص مصرعه، بطلقات نارية، في اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي الرشايدة و السليمية بمركزأبوتشت، قبل أذان الفجر.





تلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع مشاجرة بين عائلتين الرشايدة و السليمية، نتج عنها مصرع أدهم زيدان، " موظف بشركة غاز ٤٥ عام" من العائلة الأولي بطلقات نارية أودت بحياته في الحال.





من جانبها تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة علي الموقف، وتكثف جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم في المشاجرة.





ونقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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