ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي لـ 106

أعلن مستشفى قها المركزى، المخصص للحجر الصحي خروج 10 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بعد ورود التقارير الخاصة بحالاتهم والتأكد من سلبية عيناتهم ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 106 متعافين.

وقالت الدكتورة أسماء عربي وكيل المستشفى إن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق منذ بدء الأزمة وتخصيص المستشفى كحجر صحى للحالات المصابة.





وأشارت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 106 متعافين وأن الحالات التى يتم شفاؤها يتم عمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتالين للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات.





وأضافت أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.





وكانت المستشفى قد أعلنت تحويل 9 حالات من المصابين بالفيروس للمدن الجامعية التى تم تحديدها من قبل الوزارة، وذلك لاستقرار حالتهم بشكل كبير وقرب امتثالهم للشفاء لاستقبال حالات أخرى جديدة ليرتفع إجمالي أعداد المحالين إلى المدن الجامعية من مستشفى الحجر الصحي بقه اإلى 60 حالة خلال الفترة السابقة.