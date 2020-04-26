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محافظات

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ 80 حالة

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:06 م
ارتفاع أعداد المتعافين
ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى العجمي النوذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 80 حالة، بعد خروج ثلاث حالات جديدة اليوم، الأحد، بعد تماثلها للشفاء.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، إنه تم السماح بخروج الحالات الثلاث بعدما تم التأكد من نتائج التحاليل لهم أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس.

وبحسب ميرفت السيد، فإنه تم نقل حالات المتعافين بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت مستشفى العجمي بالإسكندرية ليكون مستشفى العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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