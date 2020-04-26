جهاز النوبارية الجديدة: استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمنشآت الخدمية بالمدينة

أكد المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن التجمعات والأماكن العامة والمنشآت الخدمية بالمدينة .



وأضاف المهندس محمد القصرى، أنه تم تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ومناطق ابنى بيتك أ، ب، ج، وذلك حرصًا على سلامة صحة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أنه جار استكمال أعمال التطهير والتعقيم لتشمل أنحاء المدينة كافة .