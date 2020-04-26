ضبط شخص لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزته ٣٩٦ ألف جنيه بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.





تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل بقالة كائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من محل البقالة الخاص به، مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.





وأمكن ضبط (عملات محلية وأجنبية بما يعادل 396.154 ثلاثمائة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وخمسون جنيه مصرى).. وبمواجهة و أقر بنشاطه الإجرامى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.