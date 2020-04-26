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حوادث

اليوم.. تشغيل مكاتب توثيق الشهر العقاري بضوابط محددة لمنع انتشار كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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عمرو خليفة - جودت عيد:

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات اصدار إعلام الوراثة إعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤.

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وقرر الوزير إعاده تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وهي عقود الايجار الرسمية ( اثبات التاريخ )؛ والتصديق علي الدفاتر التجارية و محضر ايداع وصية ( مغلقة ) ومحضر فتح وصية ( مغلقة ) والتوكيل الخاص ( صرف المعاش ) والاقرارات؛ وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق ٢٦ أبريل مع اتخاذ كافة اجراءات الوقاية اللازمة في هذه الشأن.

 

يأتي القرار اتساقا مع جهود الدولة في استمرار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واعمالا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم فتح بعض الخدمات الحكومية تدريجيا اعتبارا من الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم التوافق على السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.

 

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه تم التوافق على استمرار خدمة التوصيل للمنازل من قبل المطاعم خلال الفترة المقبلة على مدار أيام الأسبوع.

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.


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