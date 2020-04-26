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حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:02 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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مصطفى الرماح

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة حملة أمنية استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.


أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "خلال 24 ساعة" عن ضبط العديد من القضايا جاء أبرزها ¬على النحو التالى:


فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم ضبط (مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، بداخلها (48000 ثمانية وأربعون ألف مطبوع تجارى .. جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).


و فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم ضبط (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) ، وعثر بداخلها على (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إستمرار توجيه الحملات.

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