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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنهاء الأعمال بشارع البترول

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية بشارع البترول وفقا للجدول الزمني المخطط لها، وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم الأحد  بشارع البترول، لمتابعة سير العمل بداخله ومتابعة الموقف التنفيذي الحالي بشارع البترول ،رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والمقاولون المنفذون لأعمال التطوير.

وخلال جولته بشارع البترول، استعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ التى تمت حتى الآن  والرؤيا المستقبلية للشارع ، وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية الخاصة بحركة سير السيارات دخولا وخروجا من ميناء بورسعيد البري الجديد الذي سيضم جميع سيارات الأجرة بين المحافظات وأيضا أتوبيسات النقل البري.

كما حرص اللواء عادل الغضبان على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد بين العاملين. 

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التى أقرتها الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطن مع استمرار البناء والتشييد و تنفيذ مختلف المشروعات. 

ووجه محافظ بورسعيد رئيس حي الضواحي بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المنطقة بشكل مستمر ، وإزالة الاشغالات بالمنطقة المحيطة بالطريق، مؤكدا ان المنطقة ستكتسب أهمية خاصة  باعتبار أن الطريق سيمثل مدخل بورسعيد من ناحية محور ٣٠ يونيو 

وأضاف الغضبان أن خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح  عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى عدد من القطاعات وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد .

 و يعتبر شارع البترول امتدادا لمحور ٣٠ يونيو، ويمثل واجهة بورسعيد أمام المسافرين من وإلى المحافظة.


محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنهاء الأعمال بشارع البترول
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنهاء الأعمال بشارع البترول
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنهاء الأعمال بشارع البترول
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنهاء الأعمال بشارع البترول
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنهاء الأعمال بشارع البترول
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