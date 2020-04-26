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محافظات

"الطور بينا أجمل مدينة".. مبادرة لجمع التبرعات لمواجهة تداعيات كورونا وإفطار الصائمين

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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ايمن محمد
زادت تبرعات أهالي طور سيناء مع انتشار جائحة كورونا  وتفشي الوباء في كل دول العالم لصندوق الخير  الذي كان مبادرة من بيت العيلة جروب "الطور بينا أجمل مدينة" لمساعدة الفقراء والمحتاجين  ورغم نقص المواد الغذائية في كل العالم وإقبال المواطنين علي الشراء  نتيجة إجراءات حظر  التجوال.

ومع بداية شهر رمضان  قامت جروب الطور بينا بعمل مطبخ بيت العيلة لتوزيع وجبات لافطار الصائمين من العمالة المؤقتة والفقراء والمحتاجين في المدينة.

وقال اسلام النجار المتحدث باسم جروب الطور بينا اجمل مدينة إن أهل الطور اهل خير  وفي الشدائد يظهر معدن أبناء مصر ففي تلك الظروف العصيبة  التي تمر بها البلاد زادت تبرعات المواطنين لصندوق الخير واصبحنا نوزع علي اكثر من ٢٨٠ أسرة في طور سيناء علاوة علي توزيع افطار الصائمين.

وأسّس جروب الطور بينا أجمل مدينة الشهيد الرائد سامح مدحت  لعمل الخير وبدأ  بصناديق الخير وتعددت نشاطات الجروب الخيرية بدعم من أهالي طور سيناء.

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"الطور بينا أجمل مدينة".. مبادرة لجمع التبرعات لمواجهة تداعيات كورونا وإفطار الصائمين
"الطور بينا أجمل مدينة".. مبادرة لجمع التبرعات لمواجهة تداعيات كورونا وإفطار الصائمين
"الطور بينا أجمل مدينة".. مبادرة لجمع التبرعات لمواجهة تداعيات كورونا وإفطار الصائمين
"الطور بينا أجمل مدينة".. مبادرة لجمع التبرعات لمواجهة تداعيات كورونا وإفطار الصائمين
"الطور بينا أجمل مدينة".. مبادرة لجمع التبرعات لمواجهة تداعيات كورونا وإفطار الصائمين
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