البنك المركزي: لدينا احتياطات تستطيع تحمل صدمات كورونا 24 شهرا

قال المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قطاع البنوك في مصر تحرك بشكل جيد خلال أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن لدينا سيولة في القطاع المصرفي بأكثر من تريليون جنيه.





وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية مع البنك المركزي والجهات الدولية اتخذت خطوات جيدة ساعدت على احتواء الأزمة بشكل كبير، مستدركا: "الحمد لله قطاع البنوك في مصر قوي واستطاع أن يقوم بدور كبير في الأزمة".

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وتابع أن هذا الأمر نتيجة لبناء رؤوس أموال البنوك، والتي وصلت 450 مليار جنيه، وتم بناء مخصصات في البنوك بأموال مماثلة، واستطعنا مساندة الدولة في الأزمة.





وفي السياق نفسه أشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه لدينا احتياطيات دولية تستطيع تحمل صدمات الأزمة الحالية ولمدة قد تصل إلى عامين.

وانطلق منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف عددًا من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.