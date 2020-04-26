قرار بتنظيم العمل بمطاعم دمياط خلال شهر رمضان

أصدرت اليوم الأحد، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، القرار رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن استمرار العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من محلات ومنشآت ووحدات طعام متنقلة وكذا محال الحلويات والمنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءًا.





وجاء في القرار أن تقتصر المطاعم على تقديم خدمات التيك أواى خارج ساعات حظر الانتقال او التحرك والتى تبدأ من التاسعة مساءًا حتى السادسة صباحًا.





وأضاف القرار أن تكون خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







