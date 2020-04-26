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رياضة

بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض رحيل نبيل دونجا

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:46 م
دونجا لاعب بيراميدز
دونجا لاعب بيراميدز
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عمرو الحلواني

حسم الإعلامى سيف زاهر الجدل المثار حول إمكانية انتقال نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي : " نبيل دونجا لن ينضم إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى صفقات تبادلية " .

وأضاف : " بيراميدز رفض بشكل تام فكرة دخول نبيل دونجا فى صفقة تبادلية مع الزمالك " .

وكانت الأيام الماضية شهدت ارتباط اسم نبيل دونجا بالانتقال إلى الزمالك فى صفقة تبادلية مع عدد من لاعبي الزمالك .

ويعد نبيل دونجا واحدا من اللاعبين المميزين فى الدوري المصري فى ظل ظهوره المستمر بمستوى فنى وبدني مميز مما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه .

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