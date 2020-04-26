بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض رحيل نبيل دونجا

حسم الإعلامى سيف زاهر الجدل المثار حول إمكانية انتقال نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وقال سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي : " نبيل دونجا لن ينضم إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى صفقات تبادلية " .





وأضاف : " بيراميدز رفض بشكل تام فكرة دخول نبيل دونجا فى صفقة تبادلية مع الزمالك " .





وكانت الأيام الماضية شهدت ارتباط اسم نبيل دونجا بالانتقال إلى الزمالك فى صفقة تبادلية مع عدد من لاعبي الزمالك .





ويعد نبيل دونجا واحدا من اللاعبين المميزين فى الدوري المصري فى ظل ظهوره المستمر بمستوى فنى وبدني مميز مما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه .