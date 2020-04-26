أوقاف القليوبية توضح شروط إذاعة قرآن المغرب والفجر في المساجد

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية شروط تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن إذاعة قرآن المغرب والفجر بالمساجد خلال شهر رمضان.





وقال وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية أبلغت كافة الإدارات الفرعية التابعة لها أن الشرط الأساسي لإذاعة القرآن، موافقة أهل المنطقة المجاورة للمسجد، قبل إصدار الموافقة للإمام بالبدء في البث.





واشارإلى أن أئمة المساجد الحاصلين على موافقة الأهالي، عليهم تقديم الطلب بالموافقة لمديري الإدارات الفرعية لرفعه لوكيل الوزارة واعتماده في اليوم ذاته.





وأضاف أبوالسعود أن الإمام مكلف باستطلاع رأي أهل المنطقة قبل تسليم الطلب الخاص بموافقة المديرية على الإذاعة وفق منشور الوزارة الصادر في هذا الشأن.





وأكد أن الإمام مسئول مسئولية كاملة عن غلق المسجد وغير مسموح بتواجد أحد خلال البث إلا إمام المسجد الذي يبث القرآن قبل الفجر أو المغرب بــ 10 دقائق مع إقامة أذان النوازل عقب ذلك والالتزام بالتعليمات.