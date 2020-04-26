كوريا الجنوبية تحسم الجدل حول وفاة زعيم الشمال كيم يونج أون

نفى مسؤول من كوريا الجنوبية الشائعات التي تتردد بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية فجأة موضحا أن كيم يونج أون "على قيد الحياة وبصحة جيدة"، وفقا لتعبيره.

وقال مستشار السياسة الخارجية تشونج إن مون إن، بكوريا الجنوبية إن موقف حكومة كوريا الجنوبية يصر على أن زعيم الشمال لم يمت وانه لا يزال على قيد الحياة.

ولم يُر كيم علنًا منذ 11 أبريل الجاري، عندما قاد اجتماعًا للجنة حزب العمال الحاكم لصانعي السياسة وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.





ولم تعلن كوريا الشمالية أبدًا عن من سيخلف كيم في حالة وفاته ، لكن المحللين يعتقدون أن أخته كيم يو يونج ستتولى على الأرجح حتى يكبر أطفاله.





وزعمت نائبة مدير تلفزيون هونج كونج ، شيجيان شينجزو ، أن "مصدرًا موثوقا للغاية" أخبرها أن كيم ، 36 عامًا ، قد مات.





ومن ناحية أخرى ، زعمت إحدى وسائل الإعلام اليابانية أن كيم في "حالة غيبوبة" بعد خضوعه لجراحة في القلب في وقت سابق من الشهر.





وقد شوهد قطار الديكتاتور الذي يبلغ طوله 250 مترًا بالقرب من مجمع عطلة وونسون على صور الأقمار الصناعية مؤخرًا في 23 أبريل ، وفقًا لموقع أخبار نورث 38.





وقال الموقع على الرغم من أن مكان الدكتاتور لا يزال مجهولا ، وحركة القطار تشير إلى أنه زار المنتجع.





وذكرت محطة إذاعة SBS الكورية الجنوبية أن طائرة كيم الخاصة ، التي تستخدم بشكل متكرر في الرحلات إلى ونسان، لا تزال على المدرج في بيونج يانج.





ويضم مجمع وونسان تسعة بيوت ضيافة كبيرة ومركزًا ترفيهيًا، بالإضافة إلى نطاق للرماية ورصيف مغطى يعتقد أنه لليخوت. يوجد في وسط المبنى مبنى كبير تم بناؤه بعد فترة وجيزة من وصول كيم جونغ أون إلى السلطة في عام 2014.