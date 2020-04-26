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توك شو

داعية إسلامي: هذا النوع من الزواج باطل .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:27 م
الشحات العزازي
الشحات العزازي
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حمزة شعيب
قال الدكتور الشحات العزازي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الزواج محدد المدة باطل لأن الأساس في الزواج أن يكون على نية التأبيد .

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزواج قائم على العشرة ولا يجب تحديده بمدة معينة.
وأكد قال الدكتور الشحات العزازي، من علماء وزارة الأوقاف ، أن أي زواج غير معتمد وموثق رسميا من المحكمة غير صحيح.

وفى سياق آخر أكمل العزازي:" لا يري الأنوار فى كلام النبي صلي الله عليه وسلم إلا من صح بصره وصفي قلبه ".

وأختتتم:" نور وجه النبي كما ورد عن صحابة الرسول أشد من نور القمر لان نور القمر مكتسب".
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