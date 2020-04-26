بعد قضية حنين.. رئيس حزب الغد يطالب بحجب المواقع الإباحية

صرح رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، بأن التطبيقات والصفحات الإلكترونية باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع؛ لما تحتويه على رسائل وفيديوهات بها مضمون ومحتوى جنسي لا أخلاقي يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وكأننا أمام مخطط لطمس هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا.





وطالب رئيس حزب الغد الجهاز القومي للاتصالات بحجب التطبيقات والصفحات التي تحتوي على مضمون ومحتوى خبيث يتنافى مع العقل والمنطق وعاداتنا وتقاليدنا خاصة الفيديوهات الجنسية المنتشرة على التطبيقات والبرامج الإلكترونية.





وتمنى موسى مصطفى من مجلس النواب أن يخاطب وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات بحجب كل تطبيق وصفحة تحرض على الفسق والفجور وتحتوي على محتوى لا أخلاقي.





جاء لك بعد أن أثار عدد من الفتيات الجدل على موقعي تيك توك ولايكي، آخر هن قضية حنين حسام، التي دعت فيه الفتيات للخروج في فيديوهات من غرف نومهن مقابل الحصول على 3000 دولار شهريا.

