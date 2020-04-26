بالقلم والبوكس.. غادة عبد الرازق تضرب أحمد السقا.. فيديو

في ثالث حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، تظهر الفنانة غادة عبد الرازق في منافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه قناه "MBC مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.





ودخل النجمان في منافسة لمعرفة موسيقى الافلام والمسلسلات ومن يتعرف علي هذه الموسيقى يكون هو الفائز ، وتفوق خلال هذه الفقرة النجم أحمد السقا علي غادة عبد الرازق وبعدها قامت غادة عبد الرازق بضرب السقا بالقلم والبوكس انتقاما منه لفوزة عليها .

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدي الجهات الخيرية، إضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.



















