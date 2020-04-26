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فن

بمكياج جذاب .. سمر مرسي تستعرض جمالها على إنستجرام

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:26 م
سمر مرسي
سمر مرسي
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محمد بدران

شاركت الفنانة سمر مرسي، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها.


وظهرت سمر مرسي، في الصورة،  مرتدية "سترة" باللونين الابيض والاسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الصاخب الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.


يشار إلى أن سمر مرسي تعاقدت على بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، الذي كان من المقرر أن تشارك به خلاله السباق الرمضاني الحالي إلا أنه تقرر تأجيل عرض المسلسل.


المسلسل بطولة "مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور"، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية "حتى لا يطير الدخان"، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.


ويعرض للفنانة سمر مرسي فى الموسم الرمضانى الحالى مسلسل ونحب تاني ليه ، ومن أبطال المسلسل "ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمى ،شريف منير ،سوسن بدر". 


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