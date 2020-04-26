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محمد عبد الرحمن: مصر أرسلت مساعدات لأمريكا لهذه الأسباب.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الإعلامي محمد عبد الرحمن، عن أنواع الشخصيات التي تسعي للتواجد والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر"، مؤكدا أنهم نوعان أساسيان.


وقال عبد الرحمن، في برنامجه "شباك"، والمذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن :"فيهم ناس يدفع لهم من أجل التشكيك في كل شيء، ومنهم كان لديه مشروع للسيطرة على كل شيء والشعب أشهر أفلسهم وسقطوا".


وأكد مقدم برنامج "شباك"، أن مصر أرسلت مساعدات طبية لدول الصين وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسباب أولها أن مصر عليها التزام أخلاقي اتجاه دول العالم، ومواد الإغاثة المرسلة متوفر في مصر بوفرة ويمكن تعويضها بسهوله  وثالثا التأثير الايجابي لمصر في هذه الدول.

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