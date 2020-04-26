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محافظات

بلاش شائعات.. «كفر الشيخ العام» يوضح نتيجة فحص العينات المخالطة لفرد الأمن.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:52 م
مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العام
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محمود زيدان
نفى الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، ما تردد من شائعات ومعلومة غير صحيحة بوجود حالات إيجابية بين الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال عبد السميع، لـ"صدى البلد"، إنه تم اكتشاف حالة إيجابية لفرد أمن، وجرى نقله إلى مستشفى العزل ببلطيم، وإجراء 100 اختبار سريع Rapid test، من المخالطين، بناءً على تعليمات الدكتور سوسن سلام، وكيل الوزارة، وتبين سلبية جميع العينات، باستثناء 4 حالات، قمنا بإجراء تحاليل pcr لهم، وتبين سلبيتهم.

وتابع مدير عام مستشفى كفر الشيخ، قمنا بتوسيع دائرة الاشتباه وإجراء 100 اختبار آخر، وتبين سلبية جميع العينات بفضل الله، مضيفًا لا داعي للقلق والهلع وإثارة البلبلة.

وأضاف مدير عام مستشفى كفر الشيخ، أنه يتم يوميًا تعقيم وتطهير المستشفى بصفة مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجلس المدينة، لافتًا إلى أن ما يتردد عبر صفحات ومواقع السوسشيال ميديا عبارة عن شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. 

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أخبارًا غير صحيحة بوجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمستشفى.
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