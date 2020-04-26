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فن

أمير طعيمة يهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:54 م
امير طعيمة
امير طعيمة
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مصطفى كرم
هنأ الشاعر الغنائي  أمير طعيمة صديقه الفنان هشام ماجد بعيد ميلاده الـ 40 عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشر امير طعيمة صورة له مع هشام ماجد وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا اتش".

يذكر أن هشام ماجد شارك فى موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة.

ويشارك هشام ماجد في مسلسل "اللعبة" من مع صديقة شيكو ، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
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