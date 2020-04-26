AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بسبب النمرود .. علي جمعة يكشف عن معجزة ثالثة حدثت لسيدنا إبراهيم

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:11 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا إبراهيم - عليه السلام- كان مستقيمًا ومتفكرًا ومتدبرًا وحكيمًا؛ ومن هنا استطاع أن يتحاور مع النمرود.


وأضاف "جمعة" خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن الله - سبحانه وتعالى- أقام حجة قوية على النمرود من خلال سيدنا إبراهيم - عليه السلام-، قال - تعالى-: " قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "، ( سورة البقرة: الآية 275).


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه عندما نتأمل الآية الكريمة؛ نجد أنه من الممكن أن يرد النمرود على سيدنا إبراهيم - عليه السلام- ولكن الله - سبحانه وتعالى- أزال عنه الإجابة، وهنا يظهر التوفيق الإلهي لسيدنا إبراهيم من ربه؛ فلم يستطع النمرود على سبيل المثال أن يقول لإبراهيم: "اجعل ربك يأتي بالشمس من مغربها"، عندما طلب منه ذلك، و لم يستطع هذا بسبب غروره أيضًا.


اقرأ أيضًا: ما لا يجوز للصائم فعله .. الإفتاء تحدد المباحات والمفطرات في 26 نقطة


وتابع المفتي السابق أنه ممن ذكر في شأن النمرود أنه كان محتكرًا للطعام وهو الذي يقوم على توزيعه فقط؛ فذهب سيدنا إبراهيم- عليه السلام- ليأتي بالطعام ووجده يتحدث مع الناس من منطلق " أنا ربكم الأعلى" وعندما وجده إبراهيم - عليه السلام- هكذا دار بينهم هذا الحوار.


وواصل الدكتور على جمعة أنه ورد أيضًا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام- بعد حواره هذا مع النمرود رجع البيت بدون طعام وفي أثناء رجوعه قام بتعبئة تراب في وعاء " شوال" وذلك ليطمئن قلب أهله وزوجته سارة - عليهما السلام- وعندما وصل البيت نام وجدت سارة في الوعاء طعام، منوهًا: سيدنا ابراهيم- عليه السلام- وقاه الله من النار والسقوط من العلو ومعجزة الطعام وغيرها من المعجزات التي جعلت البشر تري الله، قال - تعالى-: ( الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ)؛ فالله- سبحانه وتعالى- هو الذي أطعمه جزاء هذا التفكر والتدبر والتعلم والجرأة والحكمة تكلمه مع من بيده مقاليد الأمر عندئذ في ظاهر الأمر.


وأشار المفتي السابق الى أن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء له نصيب من اسمه فهو أب رحيم وخليل الأنبياء ومن أولى العزم من الرسل؛ أتاه الله - سبحانه وتعالى- رشده في صغره وابتعثه رسولًا وأخذه خليلًا في كبره.

 

ونبه أن أول دعوة لإبراهيم كانت لأبيه، فدعاه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، وكان حليمًا في محاجته لقومه ومؤمنًا لهداية الله لهم رغم توعدهم له وإلقائه في النار؛ فكانت بردا وسلاما كما قال - تعالى-: " قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ"، ( سورة الأنبياء: 69).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل الإكثار من الصلاة على النبي.. على جمعة يوضح اقل عدد تنال به الثواب

شبيه بقلعة صلاح الدين.. علي جمعة يكشف عن المكان الذي ألقي منه سيدنا إبراهيم

علي جمعة: المنجنيق صنع لأول مرة من أجل حرق سيدنا إبراهيم

على جمعة: نساء قوم سيدنا إبراهيم نذرن لإلقائه في النار وأمه ألقت نفسها خلفه

معنى اسم سيدنا إبراهيم ولماذا سمي بهذا الاسم؟.. علي جمعة يجيب

ماذا فعل سيدنا إبراهيم مع أبيه عندما توعده بالرجم؟.. على جمعة يرد

ترشيحاتنا

6 أخطاء تفسد الصيام.. وإحداها يجب فيه كفارة بصوم 60 يوما متواصلة

عائشة الرشيد: رد الكويت على حملة مقاطعة المنتجات المصرية صفعة على وجه الإخوان

لا أخشى الموت.. أحمد بدير يرد على نشر محمد لطفي خبر وفاته

الحكومة تستعد لعودة حركة الطيران بتخفيض أسعار الوقود تشجيعا للسياحة

يواصل ضرباته لـ الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

سيد الرجالة .. أول تعليق من ياسمين صبري على زواجها من أبوهشيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة

التقرب إلى الله والتهجد وصلة الأرحام .. طقوس أهل الصومال فى قضاء نهار وليل شهر رمضان.. صور

تناوله يوميا في رمضان.. التمر الهندي الطبيعي بديل الفياجرا