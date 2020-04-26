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تكنولوجيا

تحدي الحظر.. المصريون يلجأون لتأجير البلاي ستيشن لكسر الملل.. والأسعار بـ 100 جنيه في اليوم

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:00 م
المصريون يلجأون لتأجير
المصريون يلجأون لتأجير البلاي ستيشن لكسر الملل
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ندى على
منذ تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، مخلفا مايفوق 2 مليون مصاب ومئات الآلاف من الوفيات، اتخذت بدورها حكومات العالم إجراءات مثل الحظر، والتباعد الاجتماعى، وتحويل العمل من المنزل لمعظم الموظفين والعاملين.

وشملت قرارات التباعد الاجتماعى غلق المدارس والجامعات وغيرها من أماكن التجمعات، ومع كثرة أوقات العزل المنزلى، واستمراره، بدأت معاناة الأطفال والمراهقين والشباب من هذه الإجراءات وسرعان ما سيطر الملل عليهم، فلجأ البعض إلى الألعاب الإلكترونية و تطبيقات الألعاب وغيرها.

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ولجا البعض الآخر إلى تصوير فيديوهات قصيرة وبثها على مواقع التواصل الإجتماعى، وخاصة موقع تيك توك الذى كان الأكثر تحميلا في العالم.

ولكن كما نعرف فكل ابتكارات المراهقين والشباب في العالم شئ، وابتكارات المصريين شئ آخر، فالمصريون لن يكتفوا بالألعاب الإلكترونية وتنزيل التطبيقات فحسب وإنما يريدون شيئا أكثر حماسة.

وتم تداول عرض مغرى وغريب بعض الشئ، على أحد صفحات الألعاب بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، يستهدف الشباب بتأجير جهاز بلاي ستيشن للعب في المنزل لمدة 24 ساعة.

والمثير في الأمر أن أصحاب العرض لا يغرون الشباب بالعرض الذى هو عبارة عن " لعب 24 ساعة ب 100 جنيه فقط" ولكن بأن دراعات البلاي ستيشن معقمة جيدا، ويبدو أن صاحب العرض يريد أن يقول لزبائنه أن العرض هو الدراعات المعقمة فالدراعات المعقمة الآن هى أهم من أى آخر!.

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تحدي الحظر.. المصريون يلجأون لتأجير البلاي ستيشن لكسر الملل.. والأسعار بـ 100 جنيه في اليوم
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