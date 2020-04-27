بسبب هذا المشهد الجريء.. سهير رمزي: تنازلت عن دور كبير وأجر عال ..فيديو

حلّت الفنانة سهير رمزى مساء أمس، الأحد، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة".









وكشفت سهير رمزى، عن حقيقة ما زعمه "شيخ الحارة"، أن هناك مخرجين ومنتجين قدموا عروضا مغرية بأجر مرتفع مقابل تمثيل دور.









وأشارت سهير رمزى إلى أن هذا حدث بالفعل بيني والمخرج الراحل سعيد مرزوق الذى عرض عليّ سيناريو فيلم "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"؛ وقمت بقراءته وكان به مجموعة من الفنانين ومنهم ميرفت أمين وحسين فهمي ومحمود ياسين ولكنني امتنعت عن الدور وقامت به الفنانة الراحلة مديحة كامل.





وأوضحت أن هذا المشهد عبارة عن أنني ارتدي كومبين، وأكون جالسة، ويقوم محمود ياسين بخاتمة قدمى بختم الدولة، ويقول إلي محمود ياسين أنني أريدك أن تختمي الأوراق، كما ختمت علي قدمك الآن، ولكنني رفضت هذا المشهد.





برنامج "شيخ الحارة" هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



