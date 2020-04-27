AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب هذا المشهد الجريء.. سهير رمزي: تنازلت عن دور كبير وأجر عال ..فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:08 ص
الفنانة سهير رمزى
الفنانة سهير رمزى
Advertisements
إبراهيم القادري
حلّت الفنانة سهير رمزى مساء أمس، الأحد، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة".


وكشفت سهير رمزى، عن حقيقة ما زعمه "شيخ الحارة"، أن هناك مخرجين ومنتجين قدموا عروضا مغرية بأجر مرتفع مقابل تمثيل دور.


وأشارت  سهير رمزى  إلى أن هذا حدث بالفعل بيني والمخرج الراحل سعيد مرزوق الذى عرض عليّ سيناريو فيلم "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"؛ وقمت بقراءته وكان به مجموعة من الفنانين ومنهم ميرفت أمين وحسين فهمي ومحمود ياسين ولكنني امتنعت عن الدور وقامت به الفنانة الراحلة مديحة كامل.

وأوضحت أن هذا المشهد عبارة عن أنني ارتدي كومبين، وأكون جالسة، ويقوم محمود ياسين بخاتمة قدمى بختم الدولة، ويقول إلي محمود ياسين أنني أريدك أن تختمي الأوراق، كما ختمت علي قدمك الآن، ولكنني رفضت هذا المشهد.

برنامج "شيخ الحارة" هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محي إسماعيل يحتد على إيناس الدغيدي: هوعادل إمام حلو اوى.. فيديو

شاهد.. ماذا قال الفنان محيي إسماعيل عن الراحل نور الشريف

يثير الجدل من جديد.. محي إسماعيل يكشف عن رأيه في محمد رمضان

عبدالباسط حمودة يوضح لماذا لم يعش في جلباب والده المداح.. فيديو

شاهد .. رأي عبدالباسط حمودة في أغاني محمد رمضان

عبد الباسط حمودة يروي تفاصيل خناقته مع حماقي.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب هذا المشهد الجريء.. سهير رمزي: تنازلت عن دور كبير وأجر عال ..فيديو

طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة

بيل جيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح ضد كورونا

صراع الموت.. أنثى أسد تنهش رضيع زرافة أمام أمه

قمر.. رامز جلال يتغزل في ياسمين صبري بعد المقلب... شاهد

وزير الصحة الإسرائيلي يستقيل من منصبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته