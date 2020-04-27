ستون مارتن أولى شركات بريطانيا فى العودة للعمل

اعلنت شركة أستون مارتن البريطانية عن نيتها فى العودة للانتاج ، مثل العديد من شركات السيارات فى استئناف عملها في أوروبا، كذلك أخذت الصناعة في المملكة المتحدة باستعادة نشاطها.

ستكون أستون مارتن الشركة البريطانية الأولى في استئناف الإنتاج وستبدأ العمل في الـ5 من مايو المقبل، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بدفع مرتبات موظفيها بدءًا من 1 مايو مع تخفيض في المرتبات لموظفي المناصب العليا.

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وحددت الشركة التخفيضات فى مرتبات موظفى المناصب العليا من بين 5% و حتى 35%، أما رئيس الشركة الجديد فقد اختار مرتبًا رمزيًا، جنيه إسترليني واحد سنويًا كمرتب له.

تسعى الشركة بشكل حثيث لإنتاج سيارتها DBX كسيارة أساسية لمستقبل الشركة، كما ستشارك في سباقات الفورمولا ون المستقبلية وسباقات تحمل هايبركار.

وجاء ذلك القرار مثل باقى شركات السيارات فى العالم بعد البدء فى التعافى من فيروس كورونا والتاقلم فى بعض الاحيان معه حتى تنتعش الاوضاع الاقتصادية من جديد .