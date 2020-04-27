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ديني

الأوقاف تعلن تطوير قناع الوجه الواقي من كورونا وزيادة الإنتاج لـ ١٥٠٠ يوميا.. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:23 ص
الأوقاف تعلن تطوير
الأوقاف تعلن تطوير قناع الوجه الواقي
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عبد الرحمن محمد
أعلن المهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أن الطاقة الإنتاجية لقناع الوجه الواقي من فيروس كورونا بلغ حتى الٱن ١٥٠٠ قناع يوميا بدلا من ٣٠٠ قناع كان يتم إنتاجهم في أول أيام إنتاجه، وأن المجموعه الوطنية نجحت في تطوير  القناع وأصبح لديها نوعين من إنتاج القناع أحدهما ثابتا والآخر متحركا. 

وأضاف المهندس شريف في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن هناك إقبالا منقطع النظير من قبل المستشفيات والمواطنين لشراء قناع الوجه لانه يعد أكثر أمانا من الأقنعة والماسكات الأخرى خاصة وأنه يغطي الوجه بالكامل . لافتا إلى أن خط الإنتاج يعمل على قدم وساق دون كلل أو ملل لسد الاحتياجات والكميات المطلوبة مؤكدا أن المبيعات تسبق الإنتاج ولدينا إصرار غير طبيعي لتوفير الكميات المطلوبة خلال الأيام المقبلة. 

وأوضح رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أن هذه الطفرة لم تحدث من فراغ مؤكدا أن توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ساهمت بشكل كبير في تشجيعنا على انتاج  القناع الواقي وساهمت بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية لخط التشغيل خاصة وأنه يتابع عن كسب خط الإنتاج ويطمئن يوميا على نسبة الإنتاج لتوفير الكميات المطلوبة . 

وكان وزير الأوقاف كلف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف منذ أيام بسرعة تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد بعد انتهاء مرحلة غلقها.
الأوقاف تعلن تطوير قناع الوجه الواقي من كورونا وزيادة الإنتاج لـ ١٥٠٠ يوميا.. صور
الأوقاف تعلن تطوير قناع الوجه الواقي من كورونا وزيادة الإنتاج لـ ١٥٠٠ يوميا.. صور
الأوقاف تعلن تطوير قناع الوجه الواقي من كورونا وزيادة الإنتاج لـ ١٥٠٠ يوميا.. صور
الأوقاف تعلن تطوير قناع الوجه الواقي من كورونا وزيادة الإنتاج لـ ١٥٠٠ يوميا.. صور
الأوقاف تعلن تطوير قناع الوجه الواقي من كورونا وزيادة الإنتاج لـ ١٥٠٠ يوميا.. صور
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