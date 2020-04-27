بعد استشهاد آسر ياسين.. الاختيار حلقة 3 مطلوبة على جوجل

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة، بذهاب مجموعة أحمد المنسي ( أمير كرارة ) إلى أحد المنازل التي تأوي قيادات تكفيرية في سيناء، لأسر قائدهم، في الوقت الذي يذهب فيه هشام عشماوي (أحمد العوضي) الى تركيا، للالتحاق بالجماعات الإرهابية.





تصل مجموعة أحمد المنسي، إلى سيناء وتشتبك مع التكفيريين ويستشهد آسر ياسين أثناء الأشتباك، بينما تنجح القوات في أسر قائد الجماعة الأرهابية بعدما هددهم بحزامه الناسف.





وينجح أحمد المنسي"أمير كرارة" في أسره دون تفجير نفسه، بعدما ظهر خوف الإرهابي من الموت وثبت كذب ادعاؤه بالأقدام على الموت من أجل الشهادة.





يلقى المسلسل الضوء على الحياة الغير طبيعية التي نشأ فيها هشام عشماوي، وكيفيه تأثره من أفكار أهله الإخوانية، وكذلك المحيطين به، وتحترم أحداث الحلقة بسفره إلى سوريا من خلال تركيا، للالتحاق بالجماعات الإرهابية هناك، وبداية تدريبه له على السلاح والاشتباكات.