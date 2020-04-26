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فن

ويل سميث العرب.. أمير كرارة يوجه رسالة لآسر ياسين بعد مشاركته في مسلسل الاختيار.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة من مسلسل " الاختيار " برفقة الفنان آسر ياسين من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر.

وعلق كرارة على الصورة قائلا " نورت يا ويل سميث العرب".

وظهر الفنان آسر ياسين ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى بدأ عرضه أول رمضان لتجسيد سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وجسد “آسر” دور ضابط فى سلاح الصاعقة.

مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول شخصية أحمد المنسى أحد رجال الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلادهم والعمل يوضح الدور الذي يلعبه الجيش فى هذا الأمر. 



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.



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