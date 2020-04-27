وفاة أول أسقف أرثوذكسي روسي بفيروس كورونا

أعلنت لجنة مكافحة كورونا التابعة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، وفاة الأسقف بينيامين رئيس أحد أديرة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في منطقة كورسك، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان للجنة ، أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس": " لقد تم إدخال الأسقف بينيامين إلى مستشفى مدينة كورسك الروسية للأمراض المعدية، ونُقل أمس إلى العناية المركزة بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي الثنائي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي " .





وأضاف البيان أن الأسقف بينيامين هو أول أسقف في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يتوفى بفيروس كورونا .



