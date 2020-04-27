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أخبار العالم

وفاة أول أسقف أرثوذكسي روسي بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت لجنة مكافحة كورونا التابعة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، وفاة الأسقف بينيامين رئيس أحد أديرة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في منطقة كورسك، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وذكر بيان للجنة ، أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس": " لقد تم إدخال الأسقف بينيامين إلى مستشفى مدينة كورسك الروسية للأمراض المعدية، ونُقل أمس إلى العناية المركزة بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي الثنائي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي " .

وأضاف البيان أن الأسقف بينيامين هو أول أسقف في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يتوفى بفيروس كورونا .

وشغل بينيامين على مدى ثماني سنوات، من نهاية عام 2004 حتى نهاية عام 2012، منصب رئيس أحد أديرة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في كورسك، وقبل فترة تمت ترقيته ونال لقب أسقف.
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