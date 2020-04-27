حلا شيحة تشعل تيك توك بتقمص شخصية لهفة الحلواني

نشرت الفنانة "حلا شيحة" فيديو جديد لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.





وظهرت حلا في أول فيديوهات على تيك توك، وقد تقمصت شخصية دنيا سمير غانم في مسلسل "لهفة"، وكتبت قائلة: "أول تجربه".





يذكر أن النجمة حلا شيحة عبرت عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى تشارك فيه أمام النجمة يسرا، والذي يعرض حاليا، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.











وكان أحدث أعمالها مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.