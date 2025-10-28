زيلينسكي يعلن عن خطوات لإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خطوات لإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة روسيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال زيلينسكي: “هولندا ستكون من الدول التي ستستضيف مراحل تأسيس المحكمة لبحث الانتهاكات الروسية خلال الحرب”.

وفي وقت سابق، أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحلم بالتدخل العسكري في أوكرانيا دون التخلي عن آماله في دخول التاريخ كقائد عسكري.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في تقرير لها بحسب روسيا اليوم : تستعد هيئة الأركان العامة الفرنسية لإرسال قوة عسكرية قوامها 2000 جندي من الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا لمساعدة نظام كييف.

وأضافت الاستخبارات الخارجية الروسية: قوات الاختراق التابعة للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزة في مناطق الحدود البولندية، ومن المخطط نقلها إلى المناطق الوسطى في أوكرانيا.