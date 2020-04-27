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تكنولوجيا

بمناسبة شهر رمضان..آبل توفر ميزة جديدة ليلًا ونهارًا عبر App Store

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:50 ص
بمناسبة شهر رمضان..آبل
بمناسبة شهر رمضان..آبل توفر ميزة جديدة ليلًا ونهارًا عبر App
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن ميزة جديدة تقدمها للمستخدمين عبر متجر التطبيقات التابع لها آب ستور App Store في الشرق الأوسط ، للاستمتاع بتجربة فريدة خلال شهر رمضان المبارك. 

 وتوفر  آبل  خاصية جديدة لجميع هواتفها خلال شهر رمضان ،من خلال App Store  حيث سيختلف شكل التطبيق ليعرض تطبيقات وألعابًا مختلفة أثناء النهار والليل للاستمتاع بها خلال أوقات مختلفة .

وأوضحت آبل أنه بسبب شهر رمضان يقوم المستخدمون بتغيير نمط الحياة والعادات قبل وبعد غروب الشمس، حيث يمكن للمستخدمين خلال النهار اكتشاف مجموعة من التطبيقات التي تهتم  بالصحة و الطبخ وبعض الألعاب .

بالإضافة الى ميزة جديدة حيث سيكون هذا هو شهر رمضان الأول الذي يمكن للمستخدمين العرب فيه تجربة متجر التطبيقات بالكامل باللغة العربية، مع توفير العديد من التطبيقات المهمة وحتي Today section.

ويقوم  App Store بعرض تطبيقات جديدة يمكن للمستخدمين  الاستمتاع  أثناء النهار مثل Athan Pro  أو Share the Meal ، ثم اختيار  تطبيقات الألعاب والترفيه مثل Call of Duty و OSN خلال الليل.
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