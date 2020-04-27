وفاة ثانى حالة من الأطقم الطبية فى مستشفى العزل بالنجيلة

توفي صباح اليوم الاثنين ثانى حالة من الأطقم الطبية فى مستشفى العزل النجيلة متأثرا بإصابته بمرض كورونا





حيث توفي الممرض السيد محمد المحسناوي وهو من مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية .





وأكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة أنه تم إبلاغ أسرة المتوفي وهم فى الطريق لاستلام الجثمان بعد تغسيله وتكفينه طبقا لتعليمات وزارة الصحة.





وقد تقدم جميع العاملين على الصفحة الرسمية لمستشفى العزل بالنجيلة بنعي زميلهم الذي توفي كما قدموا العزاء لأسرته.



