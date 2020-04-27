AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة ثانى حالة من الأطقم الطبية فى مستشفى العزل بالنجيلة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
توفي صباح اليوم الاثنين ثانى حالة من الأطقم الطبية فى مستشفى العزل النجيلة متأثرا بإصابته بمرض كورونا.

حيث توفي الممرض السيد محمد المحسناوي وهو من مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

وأكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة أنه تم إبلاغ أسرة المتوفي وهم فى الطريق لاستلام الجثمان بعد تغسيله وتكفينه طبقا لتعليمات وزارة الصحة.   

وقد تقدم جميع العاملين على الصفحة الرسمية لمستشفى العزل بالنجيلة بنعي زميلهم الذي توفي كما قدموا العزاء لأسرته.

يذكر أن المتوفي كان يعمل بقسم التمريض بمستشفى العزل بالنجيلة وقد أصيب بالفيروس منذ أسبوعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم شائعات رفض أسرتها استلامها.. جثمان أول متوفاة بـ النجيلة يصل الإسكندرية.. شاهد

أشاعوا رفض أسرتها استلامها.. أمينة أصيبت بـ كورونا وماتت بالسكتة القلبية.. قصة أول متوفاة بمستشفى النجيلة

مغسل موتى كورونا بمستشفى النجيلة: لم أر أسرتي منذ 70 يوما وعلى الجميع التزام منازلهم

وفاة أمين مخازن مستشفى العزل بالنجيلة بعد إصابته بـ كورونا

زملاؤه غسلوه.. ردود الأفعال بمستشفى العزل بالنجيلة بعد وفاة أول حالة من العاملين بـ كورونا

شاهد.. أطباء وتمريض النجيلة يصلون الجنازة على أول حالة وفاة بين العاملين بالمستشفى

ترشيحاتنا

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ماهي الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

شرح كيفية غسل الجنابة الصحيح في 10 خطوات

أعمل بمهنة شاقة ولا أستطع الصوم فهل يجوز لي الفطر.. علي جمعة يجيب

هل يجوز للمرأة صيام شهر رمضان كاملا ؟ .. واعظة بالأوقاف ترد

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

مسن يواجه عقوبة السجن لـ 5 أعوام بسبب محاولة جنونية لتهديد طليقته.. تفاصيل

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا