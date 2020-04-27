لفتة إنسانية من أطباء العزل بمستشفى كفر الدوار مع الأطفال المصابين بـ كورونا

عمل الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، على دعم الروح المعنوية للاطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحتجزين بداخل المستشفى لتعويضهم البعد عن اهاليهم .

وقام أعضاء الفريق الطبي بمستشفي الحجر الصحي بكفر الدوار بتوزيع فوانيس رمضان ولعب والحلويات على 11طفلا وطفلة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

واكد الدكتور محمد النشا، أحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، أن مظاهر الاحتفال التي شاركوا بها مع الأطفال يأتي بهدف رفع الروح المعنوية لهم فى محاولة لتعويضهم لبعدهم عن اهاليهم ولازالة حالة الوحدة والعزلة التى يتعايشون معها.

وأشار الدكتور محمد النشا عضو الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بكفر الشيخ الى أن العامل النفسي يعد أحد العناصر المؤثرة فى العلاج وخلال فترة تعافيهم من المرض حتى تماثلهم الكامل للشفاء.

وطالب النشار، المواطنين، بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم و بضرورة الحرص على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.