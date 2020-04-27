طبيب وزوجته يواجهان خطر فيرس كورونا بمستشفيات كفر الشيخ.. فيديو

قال الدكتور محمد صابر الفقي، طبيب العناية المركزة فى مستشفى العزل بكفر الشيخ، إنه منذ يوم 4/2 وهو متواجد في مستفشيات العزل، حيث بدأ في مستشفى بلطيم للعزل لمدة 14 يوم متواصلين، ثم عاد إلي مستشفى كفر الشيخ بعد تخصيصها للعزل.





وأضاف خلال مداخلة عبر ماسنجر مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على"الحدث" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي"، أنه تلقي اتصاال أوائل شهر إبريل من مديرية الصحة، وذلك لإبلاغه انه من ضمن اختيارات الفريق الطبي المخصص لمستشفى العزل في بلطيم.





وتابع أنه لم يتردد ولو للحظة ولم يستغرق وقتا للتفكير قائلًا " الوقت اللي إحنا فيه مايستحملش دقيقة تفكير.. ربنا كرمني إنهم اختاروني "، موضحا أن أهله لم يعلموا بإختياره إلا بعد استلام مهامه في مستشفى بلطيم المركزي.