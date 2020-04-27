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توك شو

طبيب وزوجته يواجهان خطر فيرس كورونا بمستشفيات كفر الشيخ.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور محمد صابر الفقي، طبيب العناية المركزة فى مستشفى العزل بكفر الشيخ، إنه منذ يوم 4/2 وهو متواجد في مستفشيات العزل، حيث بدأ في مستشفى بلطيم للعزل لمدة 14 يوم متواصلين، ثم عاد إلي مستشفى كفر الشيخ بعد تخصيصها للعزل.

وأضاف خلال مداخلة عبر ماسنجر  مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على"الحدث" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي"، أنه تلقي اتصاال أوائل شهر إبريل من مديرية الصحة، وذلك لإبلاغه انه من ضمن اختيارات الفريق الطبي المخصص لمستشفى  العزل في بلطيم.

وتابع أنه لم يتردد ولو للحظة ولم يستغرق وقتا للتفكير قائلًا " الوقت اللي إحنا فيه مايستحملش دقيقة  تفكير.. ربنا كرمني إنهم اختاروني "، موضحا أن أهله لم يعلموا بإختياره إلا بعد استلام مهامه في مستشفى بلطيم المركزي.

وأشار طبيب العناية المركزة فى مستشفى العزل بكفر الشيخ، إلي أن الطاقم الطبي غير مسموح لهم بالخروج خارج المستشفى.

والتقطت أطراف الحديث زوجته الدكتورة "شيماء جبر" طبيبة الحميات بمستشفي العزل بكفر الشيخ  قائلة " بنتكلم أنا وجوزي تليفونيًا ومش بنشوف بعض.

أضافت،انها فور تلقيها  خبر إاختيار زوجها شجعته  وحثته على العمل، معقبة:كان لازم أعمل كده، وتابعت:احنا عملنا مشترك انا اتلقي الحالات التي سيجرى لها الفحص وفي حال ثبوت إيجابيتها يتلقاها زوجي.
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