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منوعات

بريطاني يكشف كيف تغلب على فيروس كورونا داخل العناية المركزة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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شريف سيد
يعاني الآلاف حول العالم داخل غرف العناية المركزة من الحصول على نفس طبيعي، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يحاول العالم علاجه عبر تصنيع المزيد من أجهزة التنفس الصناعي. 

وعلى عكس ذلك، كشف مسن بريطاني عن حل، لعلاج مشكلة التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تمارين التنفس العميق، وفق ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية. 

وذاع صيت البريطاني، روب توماس، البالغ من العمر 59 عاما، عقب إطلاق لقب "ملك التنفس" عليه، وذلك أثناء خضوعه للعلاج في مستشفى جلوسيسترشاير الملكي البريطاني، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال روب إن شقيقته، التي تعمل ممرضه، أخبرته أن يستمر في التنفس، وذلك عقب دخوله إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا. 

وأضاف: "هذا ما فعلته داخل العناية المركزة، تمارين التنفس، وطلبت منهم أن يضعوني على وضع المستقيم، حيث كنت أشعر باختناق وأنا على ظهري". 

وتابع: "أكد الطاقم الطبي أن تمارين التنفس، ساعدتني في عدم الحاجة في الوضع على أجهزة التنفس الصناعي".
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