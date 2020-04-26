مصرع طفل غرقًا في ترعة بـ كفر الشيخ

لقى طفل بعزبة الشيلان التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم، مصرعه غرقًا في ترعة متاخمة للعزبة، وجرى نقل إلى المستشفى جثة هامدة.





كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول الطفل "أ.و" 11 سنة، مقيم بعزبة الشيلان التابعة لقرية نصرة، دائرة المركز، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة.





كشفت تحريات المقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، أنه حال قيام المتوفى باصطحاب رأس ماشية "جاموس"، لمجرى مائي "ترعة" متاخمة لذات العزبة انزلقت قدمه، ما أدى إلى سقوطه بالمجرىالمائي ووفاته غرقًا، ولا توجد شبهة جنائية.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم3152 لسنة 2020م، إداري مركز كفر الشيخ، وصرحت النيابة بدفن الجثة.