رئيس مستشفى المنشاوي يكشف سبب رقصه فى مستشفى العزل.. فيديو

قال الدكتور متولى أبو رية، رئيس مستشفى المنشاوى ،إن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلقت حالة من الذعر والفزع الشديدين على مستوى العالم وفى كافة القطاعات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.





موضحًا أن مشاهد الرقص التى تم تداولها له مؤخرًا ، تعد من قبيل الترويح النفسى عن المرضى والطاقم الطبى الذى يعمل معه فى مستشفى العزل.





وأضاف الدكتور متولي أبو رية خلال اتصال هاتفى في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور وجوده ضغوط نفسية على المرضى والطاقم الطبى، انتهز فرصة شفاء 16 حالة، وخروجهم من المستشفى، وقام بعمل حفل كان قد حصل على موافقة كتابية عليه من الجهات المعنية.





وتابع:" شفت الناس اللى معايا محتاجين دفعة نفسية ،وكان عندى بعض الأطفال سيموتون من الاكتئاب فقمت بذلك، وأنا مبعرفش أرقص أصلًا "، مشيرًا إلى أنه تم وقفه عن العمل تمامًا وإحالته للتحقيق، متمنيًا النظر لحالته على اساس أنها للترويح عن الضغط النفسى وليس إهانة للمنظومة الطبية.

وأوضح أبو رية، :"أن كل شعب ليه ثقافته فى التعبير عن فرحته ..والجيش الأبيض يواجه الموت يوميًا فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ..هذه حرب حقيقية ياقتل فيها طاقم التمريض والأطباء من أجل تقديم الرعاية الطبية للمرضى وهم فى حاجة إلى دعم نفسى".

ولفت "أبو رية"، إلى أنه مصاب بمرض السكرى، ورغم ذلك لم يتأخر فى الذهاب إلى مستشفى العزل، من أجل مساعدة المرضى.